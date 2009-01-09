Ющенко: кран должна открыть та сторона, которая его закрыла

Украина и Европейский Союз готовы к созданию трехсторонней мониторинговой комиссии относительно транзита газа как на территории Украины, так и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность Украины и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои транзитные обязательства. Он отметил, что именно российская сторона перекрыла вентиль.

«Кран должна открыть та сторона, которая его закрыла», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что Украина технически не могла этого сделать.

В то же время, по его убеждению, ЕС не должен быть заложником отношений между Украиной и Россией. Потому задачей номер один В.ЮЩЕНКО называет возобновление поставок российского газа в ЕС.

«Сегодня мы призываем Россию возобновить поставки газа в Европу», - сказал Президент Украины. Он сообщил, что с этой целью Украина готова допустить европейских и российских экспертов на все объекты газотранспортной системы Украины для проведения мониторинга. Глава государства надеется, что и Россия выразит готовность привлечь украинских специалистов к мониторингу за ГТС на ее территории.

В свою очередь М.ТОПОЛАНЕК отметил, что ЕС никоим образом не хотел вмешиваться в двусторонние отношения между странами. По его словам, в ЕС видят, что две страны хотят выполнить свои обязательства – и относительно поставок газа, и относительно транзита – но, к сожалению, Европа газ не получает. Именно поэтому, сказал он, Европа хочет помочь двум странам «преодолеть кризис доверия». М.ТОПОЛАНЕК выразил надежду, что трехстороннее соглашение о создании мониторинговой группы по контролю за транзитом российского газа поможет преодолеть этот кризис доверия.

«ЕС, «Нафтогаз» и «Газпром» должны договориться о миссии экспертов», - сказал премьер Чехии.