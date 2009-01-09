Медведев говорит, что скидок Украине не видать

Россия будет продавать газ для Украины по европейской цене.

Как сообщает РИА Новости , Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ заявил, что Россия впредь не должна предоставлять никому никаких преференций, скидок, в том числе по цене на газ.

"Будущая финансовая модель, которую, кстати, должны создать все государства, должна основываться на универсальных регуляторах, в том числе цен. Поэтому в будущем, я считаю, мы не должны использовать никаких преференций, никаких специальных преимуществ по отношению к каким бы то ни было государствам. Если есть цена, то она должна быть нормальной, равновесной, европейской, в том числе для Украины, без всяких скидок, без всяких преференций. Вот столько, сколько платят европейцы, должны платить и украинцы", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, только в этом случае будет обеспечена конкурентоспособность украинской экономики и стабильность ее политической системы.