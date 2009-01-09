Партия регионов требует немедленной отставки Ющенко и Тимошенко

Партия регионов требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО немедленно подать в отставку, иначе угрожает массовыми акциями протеста.

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

“Партия регионов требует, чтобы власть немедленно, добровольно ушла в отставку – не дожидаясь, пока рабочие придут к ней за газом”, - отметила депутат.

По словам А.ГЕРМАН, в Партии регионов уверены, что вся “проблема с газом в Украине заключается в том, что рассоренная украинская власть не может разделить между собой, кто будет зарабатывать на газовых схемах”.