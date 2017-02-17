Порошенко в Мюнхене сообщил о последствиях вечернего обстрела боевиками Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая состоялась в рамках 53-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Дестабилизация – это ужасно. Сидя здесь, 20 минут назад я получил подтверждение, что снаряд сепаратистов попал в многоэтажный дом, 20 раненых», - заявил он.

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«Что они забыли на украинской земле? Зачем они начинают обстреливать из артиллерии жилые массивы? Ответ один – они хотели бы, чтобы Украина входила в состав «российской империи», а мы никогда этого не поддержим, потому что мы верим не только в ЕС, но и в европейское единство и солидарность», - добавил президент.