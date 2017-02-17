Порошенко: Снятие санкций с России без возвращения Донбасса и Крыма будет только поощрять агрессию
20:30, 17 февраля 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что снятие санкций с России без возвращения Украине Донбасса и Крыма будет только поощрять агрессию.
Петр Порошенко / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая проходит в рамках 53-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.
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«Москва очень трезво относится только к санкциям Запада. Санкции – это наш актив, а не пассив, это проявление нашей силы, когда мы их вводим, но это будет демонстрация нашей слабости, если мы снимем санкции», - подчеркнул глава государства.
«Снятие санкций, без того, чтобы они отдали Крым и Донбасс, будет лишь поддерживать агрессию», - добавил Порошенко.
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