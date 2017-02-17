Порошенко: Снятие санкций с России без возвращения Донбасса и Крыма будет только поощрять агрессию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая проходит в рамках 53-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

Читайте такжеРоссийские аппетиты не закончатся лишь нападением на Украину – Порошенко

«Москва очень трезво относится только к санкциям Запада. Санкции – это наш актив, а не пассив, это проявление нашей силы, когда мы их вводим, но это будет демонстрация нашей слабости, если мы снимем санкции», - подчеркнул глава государства.

«Снятие санкций, без того, чтобы они отдали Крым и Донбасс, будет лишь поддерживать агрессию», - добавил Порошенко.