The Times: Путин бросил вызов ЕС, а не Киеву

Как пишет The Times, газовая война не дает Кремлю желанных результатов. Перекрыв вчера поставки полностью, Владимир Путин "бросил вызов ЕС", а не Киеву. "Российский премьер не делает секрета из того, что он намерен использовать государственную газовую монополию как оружие, - пишет автор статьи Бронуэн Меддокс, - а попытки представить это как чисто экономический спор между поставщиком и потребителем выглядят смешно".

По мнению журналиста издания, Путин преследует две цели: наказать украинское правительство за желание вступить в НАТО и в целом дать понять странам Восточной Европы, что не стоит поворачиваться к России спиной.

Чтобы удовлетворить требование Москвы об удвоении цены, пришлось бы потратить почти весь 16-миллиардный кредит, выданный МВФ Украине два месяца назад, говорится в статье. Ни один украинский политик не может пойти на этот шаг в условиях нынешнего внутриполитического кризиса.

В итоге, пишет Меддокс, Россия может потерять поддержку некоторых европейских стран, ранее занимавших осторожную позицию и не допустивших вступления Украины и Грузии в НАТО. Очевидно также, что Евросоюз будет думать о преодолении газовой зависимости от Москвы.

Инопресса