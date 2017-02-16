Россия пытается расшатать ситуацию в Украине на годовщину Небесной сотни, - Порошенко

Не достигнув успеха в противостоянии с Вооруженными силами Украины под Авдеевкою, Россия пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри на третью годовщину Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на торжественном собрании по случаю 28-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана и чествованию участников боевых действий на территории других государств, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня Вооруженные силы Украины противостоят российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей... Не добившись успеха в открытом противостоянии с нашими Вооруженными силами, враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри – использовать в своих интересах третью годовщину трагической гибели героев Небесной сотни», – сказал Порошенко.

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Он отметил, что показательными являются факты разоблачения Службой безопасности групп в социальных сетях с такими показательными названиями, как «Продолжение революции» или «Все на Майдан», «Украинская революция», «Майдан 3:0» и много других, которые распространяют призывы к беспорядкам.

Также президент подчеркнул, что уличенные сайты, как установила СБУ, администрируются с территории России.

Как сообщал УНИАН ранее, во время совещания в Администрации президента с участием премьер-министра Владимира Гройсмана было принято решение пересмотреть перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

«Вчера на совещании у меня, в Администрации, в которой принимал участие премьер-министр Украины, мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения», - сказал глава государства.