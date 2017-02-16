Организатор Евровидения разделил политику и победу Джамалы: "Она же не поет: мол, верните Крым обратно"

Об этом рассказал в интервью изданию "Новое время" исполнительный продюссер Евровидения Йон Ола Санд.

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"Джамала сделала главное в шоу - момент единения в Европе, и в ее песне были настоящие эмоции. Создание вот таких минут единства и совпадения эмоций — главный секрет успеха на Евровидении", - рассказал Санду.

Звездый продюссер не считает, что песня Джамалы была политической.

"Она обращается к прошлому своей семьи, к индивидуальной истории. События депортации в мире не подвергаются сомнению, и даже Россия признает этот факт. И текст песни не политический, она же не поет: мол, верните Крым обратно . В контексте нынешней ситуации российско-украинских отношений песня 1944 может быть воспринята как политическая, но мы — организация, которая отстаивает свободу высказывания и не судит за домыслы и восприятие", - заявил Санду.

Полное интервью с исполнительным продюссером Евровидения читайте в свежем выпуске издания "Новое время"