Организаторы Евровидения-2017 обсуждали с российской стороной гарантии безопасности в Киеве

Об этом рассказал в интервью изданию "Новое время" исполнительный продюссер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд.

"Да, мы говорили, и у меня нет причин думать, что они используют конкурс для нежелательных акций и провокаций. Российские музыканты и ТВ-профессионалы встревожены ситуацией не меньше нашего. Они знают: если что-то пойдет не так, это в первую очередь ударит по имиджу их страны. Точно так же и украинские власти понимают, что неприятные истории с российской делегацией в Киеве будут стоить Украине огромных имиджевых потерь. Лучший выход - положиться на службу безопасности принимающей страны, что я и делаю", - сказал Санду.

Звездный продюссер также рассказал, что в Европе ему задают много вопросов относительно безопасности в Киеве.

"И я им отвечал, что Киев - мирный город, не более опасный, чем любой другой крупный город в Европе. Мы плотно сотрудничаем с местны- ми властями, знаем криминальную статистику по городу, и она не вызывает вопросов. Киев хоро- шо организован, здесь отличное транспортное сообщение, много прекрасных ресторанов и вкусная кухня. Я всегда чувствую себя в Киеве безопасно", - заявил Санду.

По его словам, организаторы Евровидения хорошо понимают, что происходит на Востоке, поэтому получили от премьер-министра подробные заверения в безопасности, что каждая делегация сможет совершенно комфортно пребывать в Украине.

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"Мы также попросили о свободе прессы, свободе передвижений и свободе безопасного доступа к объектам Евровидения... Евровидения в том, чтобы показать: мы все еще способны собираться ради общей неполитической цели, мы это делаем уже 60 лет в самые разные для Европы годы", - отметил продюссер.

Полное интервью с исполнительным продюссером Евровидения читайте в свежем выпуске издания "Новое время"