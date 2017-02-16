КСУ снова отложил рассмотрение дела об отмене е-декларирования из-за неявки соратников Януковича

Конституционный Суд Украины вновь отложил рассмотрение конституционного представления 48 народных депутатов относительно неконституционности ряда норм, касающихся электронного декларирования, из-за неявки субъекта конституционного представления.

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Как отметил председатель КСУ Юрий Баулин после совещания судей “Конституционный суд Украины констатирует, что во второй раз представители права на конституционное представление не явились на заседание по причинам, которые они нам не объяснили”.

“Суд считает, что это есть проявление неуважения к КСУ”, - подчеркнул он.

При этом добавил, что в связи с неявкой представителей субъекта права на конституционное представление «суд постановил отложить рассмотрение дела на определенный период, а о дате и времени рассмотрения будет сообщено дополнительно».

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Также Баулин отметил, что суд решил направить письмо субъекту права на конституционное представление с сообщением причин, почему представление не рассматривается, и обратиться к субъекту права конституционного представления и президента Украины с просьбой обеспечить участие их представителей в судебном заседании КСУ для рассмотрения этого дела.

Как известно, 22 декабря 2016 года КСУ начал рассмотрение дела, но он был отложен в связи с неявкой представителей субъекта права на конституционное представление. Сегодня народные депутаты, которые обратились в КСУ с представлением, вновь не явились на заседание. Представителями на заседании должны быть народные депутаты Украины из фракции “Оппозиционный блок” Юрий Мирошниченко, Василий Нимченко, Александр Долженков, Дмитрий Шпенов.

Как сообщал УНИАН, 48 народных депутатов просят КС определить конституционность ряда положений закона Украины «О предотвращении коррупции». По мнению авторов ходатайства, оспариваемые положения закона нарушают конституционные принципы верховенства права, правовой определенности, законности, индивидуальной ответственности, запрета вмешательства в личную жизнь и распространение конфиденциальной информации “поэтому они не отвечают требованиям статей 8, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 38, 41, 43, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 75 Основного закона Украины”.