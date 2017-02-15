Луценко пообещал уволить за неудовлетворительную работу "десятки зампрокуроров"
14:10, 15 февраля 2017Политика
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Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал уволить за неудовлетворительную работу "десятки заместителей прокуроров" в регионах.
Луценко пообещал уволить "десятки зампрокуроров" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совещания с участием руководителей региональных прокуратур и руководителей самостоятельных структурных подразделений ГПУ по итогам работы Генпрокуратуры за прошлый год.
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"По результатам сегодняшнего совещания будут сняты десятки ваших заместителей за провалы работы на их направлениях", - сказал Луценко.
При этом он предупредил руководителей региональных прокуратур, что в случае неэффективной работы их также могут уволить.
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