Луценко пообещал уволить за неудовлетворительную работу "десятки зампрокуроров"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совещания с участием руководителей региональных прокуратур и руководителей самостоятельных структурных подразделений ГПУ по итогам работы Генпрокуратуры за прошлый год.

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"По результатам сегодняшнего совещания будут сняты десятки ваших заместителей за провалы работы на их направлениях", - сказал Луценко.

При этом он предупредил руководителей региональных прокуратур, что в случае неэффективной работы их также могут уволить.