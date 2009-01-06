Европе надо диверсифицировать поставщиков газа, а не маршруты

Польша планирует помогать Украине представлять «украинские» аргументы в газовом споре с Россией, заявил польский министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ на пресс-конференции в Варшаве во вторник.

«Польша будет помогать Украине представлять свои аргументы», - сказал он.

Министр не уточнил, как именно поляки планируют помогать украинцам представлять их аргументы, отметив необходимость достижения компромисса с россиянами.

Р.СИКОРСКИЙ отметил необходимость осторожных действий во избежание обострения конфликта.

«Польша не должна занимать позицию, которая могла бы обострить конфликт», - сказал министр.

Он подчеркнул, что у газового конфликта Украины и РФ «чрезвычайно сложная история».

Р.СИКОРСКИЙ также сказал, что конфликт в который раз подтвердил необходимость диверсификации поставок газа в Евросоюз в первую очередь с точки зрения поставщиков энергоносителей, а не новых маршрутов.

Среди таких приоритетных проектов польский министр назвал Nabucco и расширение мощностей Ямальского газопровода, проходящего по территории Польши.

Как сообщал УНИАН, состоянием на первую половину дня 6 января Польша получала через украинскую газотранспортную систему лишь 15% законтрактованного объема газа.

Польская нефтегазовая компания PGNiG, которая впервые заявила о сокращении поставок газа с Украины 2 января на 11%, которое до последнего времени компенсировала большими поставками через Беларусь, во вторник заявила об увеличении отбора газа из газовых хранилищ.

Польское правительство не исключает ограничения потребления газа для промышленности.

6 января российский «Газпром» неожиданно сократил поставки транзитного газа в страны Евросоюза до 92 млн. кубометров, хотя 5 января заявлял о намерении протранспортировать свыше 220 млн. кубометров.

Украинский «Нафтогаз» заявил, что тем самым россияне поставили под угрозу поставки газа в 9 стран ЕС.