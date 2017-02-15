В Кремле собрались "терпеливо" объяснять США причины аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается Крыма, вы знаете, что президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ», - заявил Песков.

По его словам, президент России «весьма терпеливо и последовательно» рассказывает «историю того самого переворота, который произошел в Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа».

Кроме этого, Песков заявил, что Россия, будучи «гарантом» Минского процесса вместе с партнерами в Берлине и Париже, намерена «прикладывать максимум усилий для деэскалации этого конфликта и нахождения политического решения».

«На самых различных уровнях российская сторона продолжит последовательно и развернуто [доносить] свою аргументацию до наших партнеров, в том числе, до наших партнёров в Вашингтоне», - сказал он.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнёров», - заявил он.

Говоря об отношениях США и России, Песков подчеркнул, что «пока ничего выстраиваться не начало».

«Пока был обмен заявлениями о намерениях выстраивать отношения, которые по известным причинам находятся в плачевном состоянии. В данном случае здесь не нужно торопить события, в настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента (США), поэтому здесь нужно дождаться, когда начнутся первые контакты», - сказал Песков.

При этом он напомнил, что анонсированы переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ждет от РФ активного участия в деэскалации ситуации в Украине. Как заявил Спайсер, президент "продолжает поднимать вопрос Крыма, захват которого допустила предыдущая администрация (Барака Обамы)". "Трамп дал четко понять, что ждет от России содействия в деэскалации ситуации в Украине и возвращения Крыма", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.