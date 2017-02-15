В Госдуме ответили на ожидания Трампа о возвращении Крыма Украине, напомнили ему о предвыборных обещаниях

Он призвал вообще не поднимать эту тему, передает РИА Новости.

"Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма", — сказал Володин на заседании Госдумы.

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"Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу (Трампа - УНИАН.) надо выполнять. В предвыборной программе все сказано – урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально", — отметил спикер Госдумы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения оккупированного Крыма Украине.

"Президент Трамп дал очень четко понять, что он ожидает от российского правительства уменьшения насилия в Украине и возвращения Крыма", – сообщил Спайсер.