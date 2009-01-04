"Народная самооборона" провела акцию "Чьи сухари лучше?"

В Сумах активисты Всеукраинского гражданского движения «Народная самооборона» провели мирную акцию «Чьи сухари лучшие?» с целью популяризации продукции ОАО «Сумской хлебокомбинат», на который за последние три месяца дважды было совершено рейдерские нападения.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты политической партии «Вперед, Украина!», «Народной самообороны» и «Антикриминального выбора» с самого начала пристально следят за развитием событий на предприятии, отстаивая интересы трудового коллектива.

К акции сумчан приобщились коллеги из Полтавской и Черниговской областей.

На площади Независимости в центре Сум была развернута палатка, а жителям города организаторы предлагали на выбор попробовать сухарики, которые производятся хлебопекарскими предприятиями трех соседних областей.

Участники акции привезли мешки сухарей лично главе Сумской облгосадминистрации Николаю ЛАВРИКУ, городскому председателю Сум Геннадию МИНАЕВУ и начальнику УМВД Украины в Сумской области Владимиру ГОРПИНЧЕНКО. Они считают, что эти должностные лица самоустранились от вмешательства в конфликт на ОАО «Сумской хлебокомбинат», который произошел 19 декабря. Именно в этот день состоялась вторая попытка незаконного захвата предприятия: из территории хлебозавода была вытеснена охрана, выбито окна в помещении админкорпуса, произошло несколько силовых столкновений.

Вследствие этого в Сумах в последующие дни начались перебои с наличием в магазинах хлебобулочных изделий.