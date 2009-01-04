Нафтогаз не ограничивает украинских потребителей газа

НАК «Нафтогаз Украины» не давала указаний ограничивать давление газа для его потребителей в регионах Украины.

Об этом глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил в эфире «5-го канала».

«Нет, такого указания не было. Мы никого не ограничиваем, все потребляют столько, сколько им необходимо. У нас еще есть запас, и мы сегодня поднимаем из хранилищ около 180 млн. кубометров и у нас есть запас, чтобы поднять больше. Мы не можем рассчитывать на длительный период, но на сегодня мы в состоянии в стране поддерживать необходимое давление, для того, чтобы все потребители были с газом», - сказал О.ДУБИНА.

При этом он отметил, что на сегодняшний день остается непогашен долг «Киевэнерго» порядка 800 млн. грн., однако и этой организации подача газа не ограничивается.

«Мы пытаемся достучаться, чтобы нам все-таки заплатили. И сегодня «Киевэнерго» может перейти на отопительные котлы, а не производить электроэнергию, как это они делают с газа. И тогда все будут с теплом и горячей водой», - подчеркнул руководитель «Нафтогаза».

Вместе с этим, говоря об облгазах западных регионов, О.ДУБИНА сказал, что все они принадлежат владельцам, которые не подчинены НАК«Нафтогаз Украины».

«Поэтому за все, что делается там на местах, отвечают владельцы этих облгазов. Мы подаем весь газ, который необходим для этих регионов», - сообщил О.ДУБИНА.

Он также отметил, что ряд облгазов западного региона задолжали за 2008 год НАК за полученный газ около 500 млн. грн.