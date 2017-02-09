Климкин ожидает, что ФРГ и Франция будут оказывать давление на РФ на встрече "нормандской четверки"

Об этом Климкин сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

Он не согласился с тезисом, что "нормандский формат" не работает.

"Я ожидаю, что новый министр иностранных дел Германии вместе с нами - я имею в виду со мной и министром иностранных дел Франции - будет оказывать давление на (Сергея) Лаврова. Мы будем обсуждать каким образом развивалась российская авантюра в Авдеевке, и как это повлияло на выполнение Минска", - заявил министр.

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Как отметил Климкин, по его мнению, обострение в районе Авдеевки станет однозначно основной темой разговора, но еще одной главной темой он назвал освобождение украинских заложников.

"Что я ожидаю от этой встречи? Сказать честно, учитывая сегодняшнюю позицию России, много не ожидаю, и должен это сказать. Очень ожидаю давления на Лаврова со стороны нас троих относительно ситуации по безопасти, очень ожидаю, что мы втроем в дальнейшем сможем давить по освобождению заложников и поднимем тему о наших политических заключенных", - заявил Климкин.

В то же время министр выразил большое сомнение, что удастся достичь прогресса относительно утверждения "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что 17 февраля рассматривается как дата, когда может состояться следующая встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в городе Бонн (Германия).