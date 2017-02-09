Порошенко заявил, что договорился с Трампом о визите в США "в ближайшее время"

14:07, 09 февраля 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.

Порошенко заявил, что договорился с Трампом о визите в США / president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.

«Мы договорились (во время телефонного разговора лидеров Украины и США 5 февраля – УНИАН), что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу», - заявил глава государства.

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«Недавно (5 февраля – УНИАН) состоялся очень дружный телефонный разговор между мной и президентом Трампом. Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества, в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время разговора президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Теги: #Трамп#Порошенко#встреча