Нардеп дает 100%, что с весны вся Украина останется без горячей воды

Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Верховной Рады Александр ПОПОВ (фракция Партии регионов) ожидает в 2009 году перебоев с отоплением и горячим водоснабжением.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН в телефонной беседе.

«Я ожидаю, что у нас будут социальные конфликты на почве неспособности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в некоторых городах Украины предоставить стабильные жилищно-коммунальные услуги», – сказал он.

По мнению эксперта, это связано с тем, что уже сегодня нет возможности платить за потребленные энергоносители с огромным дефицитом бюджета, заложенным в 2008-2009 годах. «Поэтому мы можем оказаться без тепла в зимний период. И со стопроцентной уверенностью могу сказать, что без горячей воды с весны и до осени следующего года, наверное, даже в столице», – добавил А.ПОПОВ.

При этом самым значимым событием в общественно-политической жизни страны в этом году он назвал принятие Закона Украины “О реализации жилищных прав жителей общежитий”. «Это закон, касающийся более миллиона людей, которые по понятным причинам не реализовали свое право на приватизацию государственного жилищного фонда. В нормальных экономических условиях это очень большой толчок для того, чтобы эти люди могли приватизировать жилье и иметь какой-то капитал в виде недвижимости, получить в банке займ и начать строительство квартиры. Это не только важный социальный момент, он также подтолкнул бы нашу экономику, особенно жилищное строительство», – считает А.ПОПОВ.

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