Газпром создал штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину

«Газпром» сформировал оперативный штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Вести» сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, сообщает «Газета.ру».

По его словам, если Украина до 1 января не погасит задолженность, то у «Газпрома» не будет никаких оснований для поставки газа.

«Счет уже пошел на часы. Если Украина до конца дня 31 декабря не погасит свою задолженность, то у «Газпрома» не будет никаких оснований для поставки газа в Украину. «Газпром» уже сегодня сформировал оперативный штаб. Оперативный штаб начал свою подготовительную работу», – сказал А.МИЛЛЕР.