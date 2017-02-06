Тарута показал свое поместье и рассказал об отношениях с Ахметовым

Он считает, что именно это сразу бы решило проблему. Хотя немало людей в Украине считали, что и Тарута и Ахметов могли повлиять на ситуацию еще в 2014-ом.

Об этом и многом другом мультимиллионер и народный депутат Сергей Тарута рассказал программе ТСН.Тиждень. Тарута также показал, чем еще, кроме бизнеса, занимается в своем рабочем кабинете.

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Еще несколько лет назад у него было все: имение в Крыму, собственный парк с ландшафтным дизайном, дом в Донецке, металлургическая корпорация, говорится в сюжете. Сегодня Тарута жалуется, что из-за арестов потерял почти половину. Поэтому донецкое имение увидеть уже не удастся. А вот в киевский домик обедневшего олигарха, экс-главы Донецкой облгосадминистрации и народного депутата Сергея Таруты удалось попасть (подробно смотрите на видео).

Нардеп говорит, что из Донецка с собой ничего не взял – только костюм, в котором был одет.

Тарута показывает дома лыжный тренажер. Говорит, что любит элитарный курорт Межев, там у друзей семьи есть дом, куда они с женой часто приезжают.

На вопрос, кто в доме хозяин – он или жена – отвечает: "учитывая то, что все время находится здесь жена, я здесь только, как меня называют, - Домовой. Прихожу в час или в пол второго (ночи)".

Жена просто привыкла, что за 35 лет вместе Тарута скорее пойдет в спортзал, чем принесет кофе в постель.

В Донецке у Таруты был дом на 1730 квадратных метров. А еще – садовник, ведь рядом был парк. Также был уборщик. В здании – тренажерный зал, спальни, гостиная, галерея. По версии Forbes, в 2013-м капитал Таруты составил 700 миллионов долларов.

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"Это стоимость тех активов, которые были в компании. Но я же никогда эти активы не продавал, поэтому этих денег на руках никогда не имел. Поэтому это все очень условно. Сейчас все активы арестованы, я готов "Форбсу" продать за 10% от того, что они пишут сейчас", - говорит Тарута и утверждает, что потерял "практически все".

Тарута - дважды отец, а недавно стал еще и дедом. Дочь Екатерина работает телеведущей.

"Выжить в Донецке в сложном окружении, остаться живым - это было трудно по жизни. Поэтому удар я мог переносить. И дом поджигали, и "заказывали". Когда я не давал им возможности получать металл непосредственно, я им сказал, что будете получать только через завод", - вспоминает Тарута свою донецкую жизнь.

Говорит, что его "заказал" хозяин Донбасса Евгений Щербань. Он был основным акционером "Индустриального союза Донбасса". Все изменилось в 1996-м, когда его и жену расстреляли в Донецком аэропорту. Тогда зажглась звезда Рината Ахметова.

На вопрос, мог ли быть причастен Ахметов к "заказу" Таруты, он возражает: "Я думаю, что нет".

Таруту называли младшим бизнес-партнером Рината Ахметова. Сам он от этого открещивается, однако хорошие отношения подтверждает.

Был такой этап, когда всем олигархам предложили взять по области и контролировать ее. Говорят, будто Ахметов поручил Таруте заниматься Донбасом. Однако Тарута сначала это отрицает. Но потом подтверждает, что звонок Ахметова был решающим и он согласился возглавить область.

"Позвонил Ринату, тот: "Давай, соглашайся! Здесь в области у тебя репутация, ты поможешь, ты кризисный менеджер, а я буду помогать тем, что Партия регионов не будет тебе мешать". Все рады были под ними", - вспоминает Тарута.

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Говорит, что остановил расползание сепаратистской "Новороссии".

"Я остановил "Новороссию". Я со своей командой сделал так, что Мариуполь является нашей территорией. Без меня бы сдали Мариуполь. Но я уже не имел влияние на военных, а началась война. В чем моя вина?", - говорит Тарута.

Говорит, что Донецкая область на то время была не под негласным руководством Ахметова, а Александра Януковича, сына тогдашнего президента.

"Учитывая то, что Донецкая область была не под Ринатом, она была полностью под Сашей Януковичем, у Рината там не было уже своих. Саша Янукович боролся с Ринатом, поэтому он поставил исключительно своих людей, которые ему подчинялись, а не Ахметову. И потому это были люди Януковича. Но вопрос другой. У нас всю милицию расформировали. В Донецкую область приехали все с чужих областей. 1110 человек спецназа. Это не было как в Харькове и 110 человек не могли совершить сделку. Они сказали, что это не наша специфика. Вся милиция была деморализована", - рассказывает Тарута.

Вспоминает, что "это была спецоперация России. Надо понимать суть. Россия начала. Первая волна захлебнулась, пошла вторая часть. Когда в принципе боевиков нейтрализовали, они начали перебрасывать террористов с оружием. И нужно было правильно реагировать на все угрозы, которые были. А мы (власть) еще думали, думали и боялись, что зайдет Россия, начнет штурмовать, армия".

Утверждает, что сам не боялся и предлагал возглавить операцию по борьбе с сепаратистами.

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"Я бы ее тогда очень быстро закончил. Но на мне были только экономические и социальные вопросы, больше ничего. Все остальное - силовые СБУ, МЧС - подчиняются непосредственно Киеву", - отметил Тарута.

Ахметов в то время жил в Донецке в своем имении.

"Он говорил, нет тех, кто может там противостоять", - говорит Тарута об Ахметове.