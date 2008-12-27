НСНУ изменила устав, чтобы Ющенко не нарушал Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО стал председателем партии – политическим лидером партии «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в устав политической партии НСНУ были приняты во время второго этапа съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина", который проходит в Киеве.

В соответствии с принятыми изменениями в устав, В.ЮЩЕНКО становится председателем партии – политическим лидером партии и не входит в состав уставных органов партии и исполняет свои полномочия на общественных началах.

Также в соответствии с принятыми изменениями предусмотрена для политического лидера партии консолидирующая партийная функция, цель которой – достижение консолидации политических сил и реализация программы партии.

Также принятые изменения предусматривают, что председатель партии – политический лидер партии наделяется правом решающего голоса во время работы центральных руководящих органов партии.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единогласно был избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины». Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА в тот же день отметила, что решение съезда НСНУ является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии. По ее словам, в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ.

Тогда же эксперты заявили, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО не имеет права возглавлять политическую партию НСНУ, поскольку это нарушает требования Конституции Украины. Как говорится в юридическом заключении Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство», "действующая Конституция Украины прямо запрещает Президенту Украины занимать такую должность и исполнять связанные с этим функции”.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что решение съезда партии “Народный Союз “Наша Украина” об избрании председателем партии Президента Украины В.ЮЩЕНКО не нарушает Конституцию Украины. Она напомнила, что в соответствии со ст. 103 Конституции Президент не может занимать должности, в том числе в объединениях граждан, но в то же время ни Конституция, ни закон о политических партиях не запрещает главе государства быть членом той или иной политической силы.