Климкин об идее Австрии насчет пошагового снятия санкций с РФ: "Разве это не искаженная логика?"

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Профиль", текст которого обнародован на странице МИД Украины в Facebook.

«Я смысла не вижу. Россия настаивает на том, что она не является стороной конфликта, не демонстрирует никакого раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто и дальше настаивает на своем праве перекраивать границы Европы и по собственному усмотрению нападать на своих соседей. Мы будто хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не искаженная логика?» - заметил Климкин.

По его мнению, правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления, а потом можно было бы рассуждать о смягчении наказания.

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Министр подчеркнул, что РФ для начала должна вывести с Донбасса свои войска, вернуть Украине контроль над украинской границей, деоккупировать Крым.

«Санкции ЕС - это одна из двух причин того, что Россия не намного ближе подошла к границам Евросоюза. Первая причина – это готовность Украины обороняться. Вторая – это ощущение того, что любое нарушение международного права будет иметь финансовые последствия. Если бы не было санкций, соблазн «творить факты на месте» был бы для В.Путина гораздо больший», - считает Климкин.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце 2016 года министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что австрийское правительство намерено через председательство в ОБСЕ добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены из-за событий в Украине.

"Мы должны снова возродить доверие в Европе и перейти с пути санкций по системе наказаний на путь создания системы стимулирования", - заявил Курц.

С 1 января Австрия председательствует в ОБСЕ.