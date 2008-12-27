Если Ющенко убедит объединяться с ЕЦ, то "что-то не то происходит"

Делегаты киевской городской региональной организации «Народного союза "Наша Украина" не принимают участие в съезде партии, который проходит сейчас в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава исполкома киевской организации «Нашей Украины» Елена ЛЕДОВСКИХ.

Она объяснила, что такое решение киевские партийцы «Нашей Украины» приняли в связи с принципиальным несогласием с возможными решениями, которые рассматриваются и могут быть приняты на съезде.

«Мы сегодня решили не устраивать ни цирка, ни комедий. Поэтому приняли решение не принимать участие в том, что предусматривает повестка дня съезда. Мы против того, чтобы сегодня исключили из партии наших товарищей, которые подписали коалиционное соглашение. Мы также против, чтобы сегодня состоялось так называемое демократическое объединение политических сил (речь идет об объединении «Нашей Украины» и «Единого центра» - УНИАН)», - сказала Е.ЛЕДОВСКИХ.

Она отметила, что в октябре президиум партии принял решение, что объединения с «Единым центром» быть не должно.

«Если сегодня лидер партии (Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) убедит делегатов съезда, то такое объединение состоится в январе», - отметила Е.ЛЕДОВСКИХ. Она также отметила, что киевская организация «Нашей Украины» против такого объединения.

На вопрос журналистов, может ли привести такое объединение к расколу партии, она ответила, что, возможно, да. При этом Е.ЛЕДОВСКИХ отметила: если сегодня такая мощная и организованная партийная ячейка «Нашей Украины», как киевская, не принимает в этом участия, то это является серьезным сигналом для руководства партии. По словам Е.ЛЕДОВСКИХ, руководство «Нашей Украины» должно понять, что в политической силе “что-то не то происходит”.

Е.ЛЕДОВСКИХ также сообщила, что никого из представителей киевской ячейки «Нашей Украины» во дворце культуры КПИ, где проводится съезд, нет. А делегатские мандаты киевских участников съезда у нее на руках.

Квота каждой региональной организации для участия в съезде составляет 45 человек.