Лукашенко назвал введение Россией пограничной зоны чисто политическим выпадом

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает агентство БелТА.

"Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это (введение Россией пограничной зоны), считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать", - сказал Лукашенко.

Он заметил, что установление пограничной зоны российская сторона оправдывает введением пятидневного безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран. Однако при этом умалчивается, что данный приказ был подписан Федеральной службой безопасности России еще в конце декабря 2016 года. Глава государства также обратил внимание на тот факт, что в свое время Беларусь неоднократно принимала решение не закрывать границу с Россией, несмотря на различные внешние факторы.

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Лукашенко подчеркнул, что безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России, поскольку таможенный и пограничный контроль в пункте прибытия иностранцев белорусская сторона отменять не намерена. К тому же Беларусь и Россия пользуются единым списком граждан, чье пребывание в странах нежелательно.

"Мы свято оберегаем общее пространство. Для нас россиянин никогда не был чужим человеком и не будет. Эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, делать нельзя", - считает Лукашенко.

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Как сообщал УНИАН, глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе РФ с Белоруссией. Приказ вступит в силу с 7 февраля.

Региональные пограничные управления российской ФСБ обязаны установить на границе с Беларусью предупредительные знаки и определить время и места въезда в пограничную зону. До этого пограничная зона в Брянской области была лишь вдоль границы с Украиной, в Псковской – на границе с Эстонией и Латвией.