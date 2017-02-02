Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию за ее преступления в Авдеевке.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном Постоянным представительством Украины при Совете Европы.

Отмечается, что Украина инициировала обсуждение ситуации на Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоялось сегодня. В заседании приняли участие делегации государств-членов Совета Европы, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица привлек внимание Комитета министров к гуманитарному кризису, который разворачивается в районе Авдеевки и Ясиноватой, и усилиям правительства Украины, волонтеров и Красного Креста по оказанию помощи гражданскому населению.

«Украинская сторона подчеркнула, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль за действиями террористов т.н. «ДНР» и отметила, что в течение трех последних дней российско-террористические силы массово использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что особое внимание Украина уделила развертыванию российскими чиновниками и СМИ пропагандистской операции, основанной на фейковых новостях, чтобы обвинить Украину в эскалации конфликта. «В связи с этим было отмечено, что аналогичный фирменный почерк России по искажению реальности для прикрытия своих агрессивных военно-политических целей наблюдался и в украинском Дебальцево, и в сирийском Алеппо, и во время нападения на Грузию в 2008 году», - сказано в пресс-релизе.

Украинская делегация призвала Совет Европы использовать все возможности для обеспечения того, чтобы российские преступления и грубые нарушения прав человека в Украине не остались безнаказанными. Кроме того, Украина призвала Совет Европы усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии в Украине и обеспечения полного выполнения Россией Минских договоренностей».

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Ключевые сигналы генерального секретаря и ряда делегации государств-членов Совета Европы касались необходимости немедленного прекращения огня, создания условий для преодоления гуманитарного кризиса и безальтернативности выполнения Минских договоренностей, отмечается в пресс-релизе.

«Убежден, что Россия не будет довольна тем, что услышала сегодня от государств-членов Совета Европы во время заседания Комитета министров. Солидарность с Украиной остается высокой, а это сужает пространство для маневров Москвы. Мы и в дальнейшем будем активно работать в Совете Европы на опережение, чтобы не допустить ослабления давления на Россию», – отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба по итогам заседания Комитета министров.