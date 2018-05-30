Федеральные каналы показали Медведева

Главный герой кино производства Кремль-продакшн Дмитрий Медведев идет по кремлевскому коридору решительной походкой, за ним по пятам следует камера…

Позавчера смотрела итоговую ежегодную пресс-конференцию со своим Президентом Виктором Ющенко и с грустью думала, что потолок для Виктора Андреевича – это пост гуманитарного вице-премьера или епископская кафедра. А вот вчера нам показали красочное кино под названием "Итоговое интервью Дмитрия Медведева федеральным телеканалам", и во мне возродились остатки гордости за украинского Президента. Какой-никакой, а все же отец украинской свободы слова, которого в прямом эфире можно спросить, сколько вам заплатить, чтобы вы вместе с правительством и депутатами уехали из страны. А он ничего – отвечает. И за это ничего не будет журналисту…

У путиных – медведевых совсем другое дело. Будь то интервью журналистам или как бы интеллектуальная дискуссия с политологами из клуба «Валдай», – это тоска зеленая, это пресные вопросы и прогнозируемые ответы. Я как-то уже писала, что российские телеканалы смотрю только по воле родившего мя отца. У меня папа русский, в его ежедневном телеменю – российские новости, и российские политические ток-шоу. Сидим иногда и смотрим с ним рядышком. Вчерашнее интервью было очень пользительно – помогло уйти от скепсиса по поводу украинской политической действительности.

…Главный герой кино производства Кремль-продакшн Дмитрий Анатольевич Медведев идет по кремлевскому коридору решительной походкой, за ним по пятам следует камера. Он заходит в комнату, там уже троица федералов-киношников, простите, руководители российских телеканалов, которым отведены вторые роли. Это – Дмитрий Киселев, который в свое время окормлялся на канале у Виктора Пинчука, а теперь руководит каналом «Россия», Татьяна Миткова с НТВ и Кирилл Клейменов с Первого канала.

«А скажите, господин Президент, каким был этот год…» – нормальный первый вопрос для затравки. Главный герой, конечно, говорит: и трудный, и радостный, и иногда драматический, вот, например, события на Кавказе… «Да-да… Вот про Кавказ мы хотели спросить, мы и ролик вам про это приготовили, – говорит Миткова. – Давайте посмотрим, а?!» – «Давайте», – говорит Президент. Смотрят ролик с событий Кавказа, такой – без месива, но чтобы слез в меру, установки зенитные… «Эта картина останется со мной на всю жизнь, – говорит российский Президент. – Я это никогда не забуду. Я даже хронологически могу вспомнить, как все было». Дальше – воспоминания. И еще вопросы, подогревающие воспоминания: думали ли вы, что человек Дмитрий Анатольевич Медведев будет принимать решение, переводящее Россию из состояния мира в состояние войны?»

Мой папа начинает ерзать на кресле, чувствуя искусственность этого информационного продукта.

– Отвык от таких домашних заготовок? Привык к правде-матке и скандалам в эфирах? Это твоя Россия, пап, – ехидничаю я.

«Да. Скажите, тяжело ли было принимать такое решение о вступлении в войну? Верили ли вы в успех этой операции?» – интересуются журналисты.

Я думала, что ослышалась: но нет – журналисты на полном серьезе спрашивают российского Президента, верил ли он в победу российского оружия над «могучей» грузинской армией.

Поговорив о войне, исследовав мотивацию Медведева в принятии решения, похвалив российскую армию, воспроизведя поминутно решительность и героизм своего Президента, журналисты возвращаются к мартовским события его инаугурации… О чем вы думали, когда шли по дорожке на свою инаугурацию? (Снова показывают ролик инаугурации Медведева). Как вам работается с таким премьером, – на слове «таким» Киселев делает патетичный нажим.

Не буду пересказывать ответы. Скажу только, что единственный интересный блок из всего интервью – экономика. И хотя искренность ответов российского Президента о том, готова ли его страна к кризису, может вызывать сомнения (его оценки отличаются от того, что пишут сайты либеральных российских экономистов), но, в общем, слушать бывшего газпромовца было интересно.

Кстати, про Газпром. Если бы в студии стоял прибор, который бы измерял эмоциональность и искренность ответов, то на вопросе о газовом долге Украины, он бы зашкалил. «Украина должна отдать все до последнего рубля», – сказал Медведев о газовом долге нашей страны. И я впервые услышала неподдельную искренность и беспокойство – так можно переживать за проблемы очень родной себе компании. Переживает за Газпром почти так, будто это семейное предприятие.

Из ответов, косвенно относящихся к Украине, можно считать фразу Медведева, что «нам абсолютно не нравится желание, скажем, наших коллег и партнёров по Организации североатлантического договора беспредельно расширять его границы». И констатация, что «ничего хорошего на украинском направлении не сделано, что Президенту «очень досадно, ведь Украина это государство, с которым у его страны генетические связи, общая тысячелетняя история, братские отношения». Но отсутствие диалога понятно – в Украине отсутствует эффективная власть.

Наверное, дипломатам и аналитикам было бы что исследовать в этой передаче. По крайней мере, российский Президент четко сказал, что он будет развивать региональные проекты (ШОС, ОДКБ, СНГ), что шанс выстроить нормальные отношения с Америкой был упущен, но он рассчитывает на Обаму, что «силовое обеспечение российских интересов» – это нормально (конечно, когда речь идет о российских гражданах).

Но было ли интересно все это простому зрителю – не знаю. Ведь даже на вопрос о семейных новогодних традициях Медведев вспомнил только одну – готовить елку, «живую, конечно».

Медведев показался мне человеком в футляре, как в футляре все высшее российское чиновничество. Впрочем, россияне не избалованы. Им могло и понравиться…

Маша Мищенко