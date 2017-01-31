Российская сторона в СЦКК тормозит начало восстановительных работ в Авдеевке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

По его словам, поставщики газа имеют возможность обеспечить поставки природного газа на время, достаточное для проведения ремонтных работ, при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение.

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"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Необходимо мощное давление на его российскую часть", - написал он.

"Надеюсь, что все же удастся реализовать базовый вариант - проведение ремонтных работ с запуском завода и всех инженерных коммуникаций", - отметил Вилинский.

Как сообщал УНИАН ранее, Павел Жебривский заявил, что боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

После этого в Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства.