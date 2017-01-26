Украина не может обойтись без угля с оккупированных территорий – глава СБУ

Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает Еспресо.TV.

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"Есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Для нашей экономики крайне необходим уголь. СБУ не регулирует, кто и в каких количествах поставляет уголь на подконтрольную Киеву территорию. Но без этого угля мы не можем обойтись, насколько мне известно от чиновников Минэкологии", - заявил Грицак.

По его словам, процесс переправки через линию разграничения, в том числе угля, с самого начала войны на Донбассе контролировала СБУ, однако затем ею было инициировано создание межведомственной группы, которая должна была уменьшить риски коррупции при перемещении товаров через линию разграничения.

Грицак сообщил, что сейчас это решение уже отменено и контролирует процесс перемещения товаров через линию разграничения ГФС, а роль СБУ - это контроль за действиями должностных лиц ГФС.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная.