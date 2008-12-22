У Ющенко вынесли приговор экономической политике Кабмина Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает немедленно прекратить политические дрязги, которые приобрели недопустимые формы, и разработать четкий перечень антикризисных мероприятий на уровне законодательных и правительственных решений, мероприятия местной власти и НБУ.

Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, оценивая экономические итоги 2008 года, А.ШЛАПАК заявил, что 2008 год войдет в историю новейшей Украины как год экономического поражения.

Он аргументировал это тем, что на протяжении года не была проведена ни одна комплексная институциональная реформа. Бюджетная политика имела популистский характер и привела к несбалансированности бюджета, Пенсионного и социального фондов. Показатель инфляции стал самым высоким в Европе, и прогнозируется, что по итогам года он достигнет 21%. Произошло резкое снижение реальных доходов населения. Стремительно возрос торговый дефицит и состоялся фактический обвал роста валового внутреннего продукта и объемов промышленного производства.

«Таких результатов мы не имеем около 14 лет в нашем государстве. Это приговор экономической политике нашего правительства, это приговор несбалансированности власти», - резюмировал А.ШЛАПАК.

По его словам, самое худшее последствие таких действий правительства – полное разочарование людей во власти.

Кроме того, вместо консолидации, общего поиска путей выхода из кризиса и общего анализа ситуации происходят хаотические, эмоциональные и непрогнозируемые шаги со стороны правительства и Национального банка.

При таких обстоятельствах Президент предлагает: немедленно прекратить политические дрязги, которые приобрели недопустимые формы; необходимо осуществить реальную оценку ситуации, в частности, это касается подсчета макропоказателей; сделать четкий перечень антикризисных мероприятий на уровне законодательных и правительственных решений, мероприятий местной власти и НБУ; придерживаться договоренностей между этими институтами.

«На сегодняшний день правительством и Национальным банком не выполнены две трети из антикризисного закона и антикризисных указов Президента Украины», – считает А.ШЛАПАК. В противном случае, по его прогнозу, выход из кризиса будет еще более осложнен.