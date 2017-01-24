"Ни Украины, ни агрессии": Ягланд в ПАСЕ ни разу не употребил слово "Россия", говоря о проблемах ЕС
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы не назвал российскую агрессию против Украины в числе проблем на пространстве Совета Европы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ягланд выступил перед депутатами с традиционным обращением в начале сессии, перечислив ключевые проблемы на повестке дня.
Среди таких проблем он назвал пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма.
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В выступлении, которое длилось более получаса, он не упомянул об агрессии против Украины, об аннексии Крыма, и ни разу не употребил слово "Россия".
После выступления Ягланда началась сессия вопросов депутатов к генсеку.