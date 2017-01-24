"Ни Украины, ни агрессии": Ягланд в ПАСЕ ни разу не употребил слово "Россия", говоря о проблемах ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ягланд выступил перед депутатами с традиционным обращением в начале сессии, перечислив ключевые проблемы на повестке дня.

Среди таких проблем он назвал пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма.

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В выступлении, которое длилось более получаса, он не упомянул об агрессии против Украины, об аннексии Крыма, и ни разу не употребил слово "Россия".

После выступления Ягланда началась сессия вопросов депутатов к генсеку.