В Еврокомиссии спрогнозировали, когда Нидерланды ратифицируют Ассоциацию Украины с ЕС
Европейский комиссар по вопросам переговоров о расширении и Европейской политике соседства Иоганнес Хан прогнозирует, что Нидерланды ратифицируют Соглашение об ассоциации Украина – ЕС в первой половине этого года.
Об этом он сказал во вторник в Страсбурге, отвечая на вопрос УНИАН.
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«Я ожидаю, что Нидерланды подпишут Соглашение об ассоциации, и что необходимое решение будет в первой половине этого года», – убежден еврокомиссар.
Говоря о возможности принятия в ЕС решения о предоставлении Украине безвизового режима, Хан отметил, что считает срок в два-три месяца реалистичной оценкой. «Это ни пессимистическая, ни оптимистическая, но реалистичная оценка», – убежден он.
Выступая во вторник на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Ган сказал следующее: «Я уверен, что в следующие 2-3 месяца решение будет для обеих стран (Украины и Грузии)».
По его мнению, принятие этого решения уже является обязанностью ЕС и выполнением своего обещания. Еврокомиссар напомнил, что обе страны выполнили необходимые условия. «Это обязывает страны ЕС и Европейский парламент выполнить свои обещания», – подчеркнул Ган.