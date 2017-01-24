В Еврокомиссии спрогнозировали, когда Нидерланды ратифицируют Ассоциацию Украины с ЕС

Об этом он сказал во вторник в Страсбурге, отвечая на вопрос УНИАН.

Читайте такжеЕврокомиссар Хан в ПАСЕ в ответ на пророссийское заявление напомнил, почему были введены санкции против РФ

«Я ожидаю, что Нидерланды подпишут Соглашение об ассоциации, и что необходимое решение будет в первой половине этого года», – убежден еврокомиссар.

Говоря о возможности принятия в ЕС решения о предоставлении Украине безвизового режима, Хан отметил, что считает срок в два-три месяца реалистичной оценкой. «Это ни пессимистическая, ни оптимистическая, но реалистичная оценка», – убежден он.

Выступая во вторник на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Ган сказал следующее: «Я уверен, что в следующие 2-3 месяца решение будет для обеих стран (Украины и Грузии)».

По его мнению, принятие этого решения уже является обязанностью ЕС и выполнением своего обещания. Еврокомиссар напомнил, что обе страны выполнили необходимые условия. «Это обязывает страны ЕС и Европейский парламент выполнить свои обещания», – подчеркнул Ган.