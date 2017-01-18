Обама про Россию и Украину: основной принцип - большие страны не могут взять и завоевать маленькие

Во время своей последней в качестве президента США пресс-конференции Барак Обама выразил надежду, что США и в дальнейшем будут отстаивать принцип, что "большие страны не могут взять и завоевать маленькие", а санкции против России останутся в силе.

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"Важно помнить, что причина, почему были введены санкции против России, связана с действиями России в Украине. И важно, чтобы США защищали основной принцип, что большие страны не могут взять и завоевать маленькие страны. Я ожидаю, что у России и Украины будут сильные отношения... Их объединяет история и культура", - цитирует Обаму "112 Украина".

Также он надеется, что команда Трампа сможет перезапустить переговоры с Россией о сокращении ядерного арсенала: "Что касается ядерного оружия. Во время первого моего президентства мы договорились о соглашении по сокращению ядерных запасов России, Украины, США. Я пошел дальше, но Россия не захотела продолжать переговоры. Если избранный президент Трамп сможет перезапустить эти переговоры, я думаю, что есть достаточно большая вероятность того, что страны сократят свои запасы. И также не стоит забывать о планах нераспространении ядерного оружия. Я надеюсь, что они продолжатся".

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.