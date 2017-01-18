Нардеп от БПП просит СБУ и Кабмин проверить Тимошенко на счет госизмены из-за "газового" контракта 2009 года

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна обратился к СБУ и Кабмину с призывом оценить негативные последствия газового контракта 2009 года для экономики Украины. Об этом говорится на сайте политической силы.

Отмечается, что поводом для такого заявления стали очередные требования российской компании «Газпром» к НАК «Нафтогаз-Украина» уплатить $5,3 млрд за недобор российского газа в 2016 году.

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«В 2009 году Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, в сговоре с тогдашним председателем правительства РФ Владимиром Путиным, заложила бомбу замедленного действия под украинскую экономику. Вчера российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что российская компания «Газпром» в Стокгольмском арбитражном суде будет требовать взыскания от НАК «Нафтогаз-Украина» $5,3 млрд за недобор российского газа в 2016 году, ведь правило «бери или плати» прямо предусмотрено контрактом Тимошенко-Путина», - сказал Барна.

Барна также сказал, что действие контракта, которое нельзя разорвать, рассчитано на 10 лет. Нардеп считает, что именно столько, по подсчетам Путина, необходимо, чтобы полностью разрушить экономику Украины: «самый дорогой в Европе газ стал непосильным бременем для бюджета Украины, привел к недофинансированию армии, поставил в неконкурентное положение украинские промышленные предприятия и украинские товары».

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«Как народный депутат, я обращаюсь к Службе безопасности Украины с требованием дать оценку действиям Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в газовой сфере на предмет наличия в них признаков государственной измены. Также, прошу Министерство экономики Украины и Правительство определить размер ущерба, который нанес государству контракт Тимошенко-Путина», – заявил Олег Барна.

При этом парламентарий также сообщил, что «газовый» контракт Тимошенко-Путина имеет за цель поставить Украину в «новую энергетическую, долговую и политическую зависимость от России».

Как сообщал УНИАН ранее, В "Нафтогазе" отметили, что не планируют оплачивать счет от "Газпрома" на сумму $5,3 миллиарда за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года.

"Не планируем оплачивать счет от "Газпрома" на сумму 5,3 миллиарда долларов за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. "Газпром" ссылается на положения "бери или плати". Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должна ли применяться это положение", - говорится в сообщении «Нафтогаза».