"Без изменений и проволочек": представительство ЕС призывает Раду принять все законы по децентрализации

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС по поводу децентрализационных законопроектов, размещенном в Facebook.

Как напомнили европейские дипломаты, в этот четверг, 19 января, Верховная Рада рассмотрит три законопроекта, касающиеся децентрализации (№№ 4772, 5520, 2489).

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"Эти законы являются необходимыми для дополнения и улучшения действующего законодательства. Они также служат предпосылкой успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины", - говорится в заявлении.

"Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров - в их числе и ЕС - в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом", - подчеркнули дипломаты.

"Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без всяких дальнейших правок, поскольку проволочки могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без всяких противоречий и задержек", - подчеркнули в Представительстве Евросоюза.