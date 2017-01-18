Крымские оккупанты зовут Ле Пен в гости на аннексированный полуостров

Об этом заявил "вице-премьер" так называемого крымского правительства Георгий Мурадов.

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"В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики", — цитирует Мурадова прокремлевское информагентство РИА Новости.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что признает аннексированный Крым российским в случае победы на выборах.