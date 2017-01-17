Нардепы не смогли повысить себе зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 117 (при необходимом минимуме 226) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат Украины Александр Долженков (фракция «Оппозиционный блок») отметил, что данным постановлением предусматривалось увеличение зарплаты народных депутатов фактически вдвое.

В частности, по его словам, в приложении 2 «Оплата труда народных депутатов Украины» предполагалось, что их должностные оклады определяются в прожиточных минимумах для трудоспособного лица и устанавливаются в следующих размерах: председатель Верховной Рады - 20; первый вице-спикер - 19,2; заместитель председателя Верховной Рады - 18,7.

Также предполагалось установить зарплату председателя комитета Верховной Рады, Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в размере 18 прожиточных минимумов; первого заместителя, заместителя председателя комитета Верховной Рады, Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, секретаря комитета Верховной Рады, Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде – в размере 17,0 прожиточных минимумов; председателя подкомитета комитета Верховной Рады - в 16,5; члена комитета Верховной Рады Украины - в 16,2.

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Кроме того, предполагалось увеличить зарплату помощников-консультантов народного депутата, в частности, общий месячный фонд пропорционально должностному окладу народного депутата - члена комитета Верховной Рады должен рассчитываться с коэффициентом 1,25.

Председатель ВРУ Андрей Парубий предлагал определять зарплаты народных депутатов не в 20 прожиточных минимумов, как предлагалось постановлением, а в 15, но это предложение также не было поддержано.

Как известно на сегодняшний день прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен в размере 1600 грн, то есть зарплату депутата в соответствии с постановлением предлагалось поднять до более чем 30 тыс. грн.

Кроме того, во время сигнального голосования не было поддержано предложение проголосовать за смету без приложений, которые касаются повышения зарплат народным депутатам. За него проголосовали лишь 123 из 325 народных депутатов.

Также ВРУ не поддержала предложение отправить данный проект постановления на доработку.