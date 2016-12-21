СМИ стало известно, какими могут быть зарплаты народных депутатов в 2017 году

В распоряжении издания РБК-Украина оказалось дополнение к постановлению парламента "Финансовое обеспечение деятельности народных депутатов", разработчиком которого является правительство.

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Согласно документу, оклады парламентариев будут привязаны к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (1600 гривен), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась исходя из минимальной заработной платы.

Максимальный оклад у спикера Рады – 20 прожиточных минимумов, то есть его зарплата составит 32 тыс. гривень.

Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно ежемесячно будет оплачиваться в 30,72 тыс. гривень и 29,9 тыс. гривень.

Глава парламентского комитета получит зарплату в 28,8 тыс. гривень, его заместитель – 26,4 тыс. гривень, глава подкомитета 26,4 тыс. гривень, член комитета – 25,92 тыс. гривень.

По данным парламентариев, с 1 мая 2017 года будут пересмотрены оклады для всех категорий чиновников, согласно закону о госслужбе. Однако это предложение не касалось депутатов.

По их данным, планируется, что директор территориального управления НАБУ будет получать 64 тыс. гривень, начальник отдела - 32 тыс. гривень, должностной оклад главы НАПК с 2017 года планируется в размере 31,2 тыс. гривень. Судья местного суда-48 тыс. гривень, судья Верховного суда - 120 тыс. гривень.