Иностранцы-участники АТО должны получать украинское гражданство по упрощенной процедуре – нардеп

Об этом он заявил на круглом столе относительно правового статуса иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины.

Петренко заявил, что проблема неопределенности правового статуса в Украине касается в первую очередь граждан России и Белоруссии, которых при возвращении домой ждет тюрьма, поскольку законы этих стран расценивают их участие в АТО как военное наемничество. Некоторые из них, по словам депутата, оказались в безвыходной ситуации – у них заканчивается или уже закончился срок действия загранпаспорта, а вернуться на родину для получения нового они не могут.

Другой проблемой является то, что Государственная миграционная служба требует от иностранцев, претендующих на украинское гражданство, справку из страны происхождения о непривлечении их к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, что в случае с участниками АТО делает невозможным получение ими украинского гражданства.

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Петренко отметил, что законопроект № 3433, который был зарегистрирован в парламенте еще в ноябре 2015 года, наконец решит проблемы с предоставлением украинского гражданства иностранцам-участникам АТО: «Он уже прошел согласование профильным и другими комитетами парламента и готов к вынесению на рассмотрение парламента в первом чтении. Надеемся, что на одной из ближайших Согласительных советов он будет включен в повестку дня, проголосован и подписан президентом».

Также нардеп отметил, что иностранцев, которые воевали на стороне Украины, не более 300-400: «Это немного для государства, особенно учитывая то, что каждый год гражданство получают намного больше иностранцев и не всегда в рамках закона, и не всегда без коррупции».

В свою очередь, представитель Украинской Хельсинской группы по правам человека Борис Захаров отметил, что реформирования требует не только миграционное законодательство, но и сама Государственная миграционная служба, поскольку на сегодня она не обращает внимания на аргументы политических беженцев из России преследований, которые их ожидают на родине.

«Нужно ввести запрет на экстрадицию в Россию. На сегодня, к сожалению, Служба безопасности, Генпрокуратура и Госмиграционная служба в этом вопросе сотрудничают с ФСБ. Поэтому нужно реформировать и законодательство в отношении политических беженцев», - отметил Захаров.

Эту точку зрения разделяет и заместитель главы секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Смирнова. Она также раскритиковала политику, которую ДМС проводит в отношении политических беженцев из России: «В ДМС говорят (гражданам России, когда отказывают в политическом убежище в Украине - УНИАН), что Россия – демократическая страна, поэтому я не понимаю, на кого эта служба работает».

Смирнова добавила, что у уполномоченного по правам человека поддерживают этот законопроект, но считают, что защиты от преследования нуждаются и иностранцы, которые были участниками Майдана и которые могут за это понести преследований дома.