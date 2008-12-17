Ющенко позвал к себе Стельмаха и Пинзеника
08:43, 17 декабря 2008Политика
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Антикризисная политика
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в контексте осуществления антикризисной политики проведет очередное рабочее совещание при участии министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, основными вопросами станет выработка механизмов либерализации валютного рынка с жестким ограничением денежного предложения, поддержки реального сектора экономики, целевого использования средств, предоставленных МВФ согласно заключенному между Украиной и Фондом Меморандумом.
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