Порошенко - одесскому чиновнику: "Я Вам пока слова не давал, садитесь" (видео)

Говоря об увеличении бюджета органов местной власти, Порошенко внезапно прервался: "Опустите руку. Вам плохо?", передает Украинская правда.

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Из зала пытались что-то ответить президенту, но Порошенко заявил: "Когда Вы потом будете президентом – я Вас приглашу и Вы выступите вместо меня".

"Извините, я Вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента – прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту любую информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь", – сказал президент.

После встречи он позвал "главу администрации", который поднимал руку.

Как сообщал УНИАН, 12 января Порошенко представил Максима Степанова на посту председателя Одесской ОГА.