Министр культуры: Я изумился своей интеллигентности, когда общался с Добкиным

Звание Народного артиста Киркорову через меня не проходило... У правительства нет антикризисных мер... Национализм – это гармония человека и земли, на которой он живет... Министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун ответил на вопросы УНИАН. Господин министр, почему на средства Минкультуры снимаются фильмы на русском языке? Имею в виду, последнюю ленту Романа Балаяна «Райские птицы», а также «Два в одном» Киры Муратовой.

Потому что все имеет свои так называемые переходные моменты.

Все мы якобы чувствуем, что живем в независимой Украине. Ну, если взять общие процессы... Но если я всерьез задумываюсь, то спрашиваю себя – в каком государстве я живу?

Возьмем 75-ю годовщину Голодомора... На второй день после этой грустной даты я лежал просто без эмоций, потому что был такой истощенный... Я смотрел международные телеканалы – они показали все на 70% позитивнее, чем отечественные.

Как после этого можно нас назвать?! Мы еще не научились достоинству, самосознанию. Процесс самосознания идет медленно.

То же с большого можно перенести на малое.

То есть, есть переходные вещи, которые по приказу не выполняются, а выполняются по самоосознанию себя как интеллигенции или как духовной инстанции, которая должна каждый день предпринимать шаги к приближению своей государственности.

Меня всегда удивляло, что мои коллеги режиссеры всегда оправдывали себя тем, что не могут вести репетиции на украинском языке, потому что им “не хватает терминологии”. Могу сказать, что им просто недостает таланта.

Вот вам и ответ на ваш вопрос.

Я на это смотрю спокойно, это только процесс переходного еще не осознания.

Продюсер Олег Кохан говорит, что у Министерства культуры и туризма тяжело выбить деньги под малоизвестных молодых режиссеров. Неправда. В 2008 году пошло финансирования на те фильмы, бюджет которых был принят еще в 2007 году.

В апреле, а затем в июле было дофинансирование правительством – до 75 миллионов гривен. Мы за эти деньги хотели запустить новые проекты. В том числе был проект на один миллион долларов для молодых режиссеров и операторов. На одного приходится по 100 тысяч долларов.

Это как раз и является тем экспериментом, который должен обнаружить творческую личность. Думаю, и в следующем году этот проект будет, и эта попытка будет иметь определенный успех. Но даже если это будет не успешным экспериментом, его все равно нужно продолжать. Почему? Потому что творчество – это не цифра. Например, сегодня творчества не оказалось, но оно обязательно окажется завтра. Станиславский говорил, что достаточно постелить ковер, выйти на него – и это уже будет театр. А почему в кино не может быть этого минимализма?

То есть Вы делаете все для того, чтобы не говорили, что в Украине нет кино? Думаю, что я тот министр, который особенно думает о младшем поколении. В Украине вообще, начиная от политикума до творчества, нет культуры передачи опыта, знания, умения освободить свое место для другого поколения.

Возьмите хотя бы разные союзы, где засело старшее поколение и которые чрезвычайно тяжело впускают к себе молодых. Это эдакое бескультурье.

По моему мнению, каждую отрасль должны представлять три поколения: старше, среднее, младшее...

Музыкант Павел Гудимов сказал, что с Вашим приходом на должность министра в Минкультуры прибавилось молодых сотрудников. Так Вы старых устранили? Не сразу. Сначала младшее поколение стало советниками министра. Теперь этот процесс, скажем так, приобретает реальность, – у нас меняются все начальники творческих отделов. Почему все? Потому что старшие не имеют того видения, в котором нуждается настоящее.

Людям, которых уволили из министерства, предложена другая работа. Меня радует, что они понимают глубину такого шага. Однако есть люди, которые прячутся на больничных. Но ничего, всю жизнь не будут болеть.

В прошлом нашем интервью на замечание, что у нас не очень хорошо воспринимают творческие личности, которые приходят на должность министра культуры и туризма, Вы сказали, что Вы амбициозный и докажете, что можете быть достойным министром. Как думаете, Вам это удалось?

Ну, это не совсем вопрос ко мне.

Конечно, когда ты впервые приходишь в эти стены, то имеешь большое желание поломать традиционные схемы. Они мне не нравились, когда я еще заходил в эти стены режиссером. Но остаются обстоятельства, которые ты не можешь изменить.

Я всегда возлагаю надежды на законодательство. Еще раз повторяю, что отрасль не может дальше двигаться, потому что нет соответствующего закона о культуре, туризме, кинематографии. Однако в то же время мои заместители мне говорят: «Василий Владимирович, а у нас за год так много законов никогда не принималось».

Успех это, или не успех? По-видимому, успех. Но такой успех меня уже не удовлетворяет, потому что я бы хотел иметь закон о национальном культурном продукте и благотворительности, закон о музеях и музейном деле, о туризме, о кинематографии. То есть все то, что касается каждого отдельного направления.

Если говорить о переломе в творческом направлении, то, я бы сказал, он стал более осознанным и в нем выделены стратегические направления. Например, мне никто не верил, что в январе можно начать и успешно сделать проект под названием «Україна пам’ятає. Світ визнає». Он охватывал столицы Европы, залы филармоний. Мне говорили: «Но там все забито на два-три года подряд». Ничего, все нашли для нас место. Украина была представлена в такой грустной ипостаси, но впервые украинский оркестр, хор «Думка» выступали на престижных сценах, донося людям Станковича... И иностранный политикум интересовался не только Голодомором, но и произведениями, которые исполнялись нашими коллективами.

Пусть воспринимают меня как хотят, но я скажу, за эти 17 лет деньги на туризм тратились по-разному. А мы впервые запустили видеоролик по CNN «Україна. З красою, ваша».

Если говорить о полной реформе туризма, то она идет. Но идет не так быстро, как хочется.

В туризме, наверное, деньги разворовываются едва ли не активнее всего... Ну, двенадцать предприятий я сократил.

Теперь создан национальный туристический офис, зашли туда новые люди. Вскоре мы проведем аттестацию. Те средства, которые не были использованы за первое полугодие, переброшены на другие программы, чтобы не произошло того, о чем вы сказали.

Также четко определена программа, которая к Евро-2012 даст свои плоды. Более того, мы рассматриваем концепцию, с которой будем выходить на Президента и на правительство, о едином государственном органе, который мог бы включать в себя те вещи, которых сегодня туризм не имеет.

Потому что, например, приезжаете вы в город Львов, и никто тебе не скажет, сколько там есть гостиниц. Ни глава госадминистрации, ни мэр города этого не знают. И к кому же за такой информацией обращаться?

Мы также создаем сейчас единый орган по языку. Давно указом Президента на Минкультуры возложена реализация языковой политики. Но когда я пришел в министерство, то даже не было сектора по языковой политике.

К службе языковой политики мы также хотим присоединить книгоиздание, которое почему-то относится к компетенции Гостелерадио. Это же не их функция – мы же формируем библиотеки.

Кстати, о библиотеках. В этом году Минкультуры впервые купило на 26 миллионов гривен украиноязычных книг. 670 библиотек Крыма получили свыше 500 книг. Это детские книжки, энциклопедии, словари, современная украинская литература, зарубежная переводная и так далее.

В прошлом году была выделена рекордная сумма на туризм. Куда эти деньги пошли? Неужели действительно все были разворованы? Я не буду анализировать прошлый год, потому что это некорректно. Но вы правы.

Раньше Вы говорили, что не осознаете, что такое туризм. Вы уже его осознали? Думаю, да. По крайней мере на первом этапе.

Если кризис не помешает, то удастся открыть туристические информационные центры во всех городах Украины – в виде «писанок». Они будут очень познавательны.

Борюсь сейчас с Минфином относительно создания туристических офисов в других странах. Потому что как нас будут искать, когда ехать на Евро?! Не будут идти же люди в посольства за информацией!

То есть амбициозные планы есть. Наша амбициозность еще не закончилась.

Есть ли у Вас как у государственного должностного лица стратегическое видение, что ожидает сферу культуры и туризма во время кризиса? Сейчас все говорят о том, что мировой туризм испытывает большие потери. Думаю, это нас тоже очень серьезно зацепит.

За рубежом люди умеют выходить из кризиса, а у нас – зарабатывать на подобных ситуациях... Именно здесь есть опасность.

Первое, что я сделал, – написал письма ко всем председателям обладминистраций о том, чтобы не решать кризисные вопросы за счет культуры.

Также, если я услышу, что людям перестали выплачивать пенсии, я буду отменять концерты, приуроченные к каким-то праздникам, а эти средства верну в бюджет. То есть мы будем вести жесткий мониторинг разных развлекательных мероприятий.

Но в нашем государстве вообще еще нет антикризисных мер, разработанных ни на три месяца, ни на полгода. Если бы эта программа была, то правительство вышло бы с ней к народу. Так как народ должен знать, в какое время он входит и как ему действовать.

Вакарчука, когда он слышит «Народный артист Украины Филипп Киркоров», охватывает чувство абсурда. Что чувствуете Вы? То же.

Кто же посоветовал Президенту дать этому певцу такое звание?

Через Министерство культуры и туризма оно не проходило. Больше ничего не скажу!

Недавно режиссер Андрей Жолдак сказал, что пора забрать из-под художественного руководства Богдана Ступки театр имени Ивана Франко. Мол, он хороший актер, но плохой менеджер. Что Вы думаете по этому поводу? Жолдак, как и каждая личность, имеет свое мнение. Сегодня он говорит о театре Франко, завтра может сказать о другом театре. Думаю, что у Андрея просто есть какие-то свои планы относительно этого театра. Нельзя творческие претензии воспринимать как факт.

Я как министр не имею права больше ничего комментировать.

Нравится ли Вам театр Жолдака? Он мне может нравиться как эксперимент, который необходим для целой культурной отрасли. Потому что своим творчеством он провоцирует какие-то недозастывшие формы. Воспринимаю ли я сам материал? Не могу сказать, что мне нравится все. Его предпоследнюю работу «Войцек», которая была показана Черниговским театром, я не воспринимаю.

Думаю, Жолдаку нужно взрослеть в профессии.

Правда ли, что Вы харьковскому “регионалу” Михаилу Добкину сказали на заседании правительства, что он разговаривает «собачою мовою»? Оксаночка, а вы себе действительно представляете, что я мог такое сказать?!

Слава богу, есть стенограмма этого заседания – оно было относительно Евро. Его вела премьер-министр, Добкин выступал пятым или шестым. Я вам скажу, что я сам изумился своей интеллигентности, когда попросил его как госчиновника перейти на литературный язык.

Он сказал, если мне не нравится, то я могу выйти. Я вышел из помещения, но Юлия Владимировна таки заставила его перейти на украинский и покритиковала за то, что он так ответил министру.

Ничего такого не было, о чем потом прессе рассказывал этот гоголевский персонаж. Это эдакий пиар, я бы сказал, невкусный и дешевый.

Лично я считаю, что российские фильмы не нужно дублировать по-украински. А один мой коллега говорит, что недублированные фильмы просто нужно облагать большей пошлиной... Вы ошибаетесь относительно дублирования. Это вы уже в стереотип попались. В Украине должно быть все украинское. Иначе мы никогда не построим эту страну. Здесь диспута не может быть, украинский язык государственный – и точка.

Относительно налогообложения. Это как раз касается темы национального культурного продукта. Мы считаем, что чем больше в продукте чужеродных элементов, тем большим должен быть налог. Если бы такой закон был принят, то это вообще была бы революция в Украине.

Пусть нас называют националистами, но иначе это государство не построишь. Мы же не хотим следующие поколения – своих детей, внуков – загонять в те же проблемы, какие мы сами переживаем.

Что Вы понимаете под словом «национализм»? Это полная гармония и свобода человека, государства и земли, на которой она живет.

Но, к сожалению, мы ее еще не имеем, нам нужно еще ее отвоевывать, защищая культурное, духовное, информационное пространство Украины.

Разговаривала Оксана Климончук