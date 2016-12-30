Турция будет ежегодно выделять ВСУ три миллиона долларов
22:27, 30 декабря 2016Политика
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Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.
Украина и Турция договорились о военно-финансовом сотрудничестве / Фото politeka.net
Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее - Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря.
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Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.
Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.
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