Турция будет ежегодно выделять ВСУ три миллиона долларов

22:27, 30 декабря 2016
Политика
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Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.

Фото politeka.net

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее - Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.

Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.

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Теги: #Турция