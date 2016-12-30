ГПУ объявила в розыск экс-главу Минобороны Лебедева по делу о разгоне Евромайдана

Об этом говорится в ответе ГПУ на соответствующий запрос, передает LB.ua.

"Департамент спецрасследований расследует уголовное в отношении Лебедева по подозрению в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестных акций активистов Евромайдана", - говорится в сообщении.

Экс-министру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

Читайте такжеВ изъятых вещах Азарова найдены "интересные документы" - Аваков

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", - сообщили в ГПУ.

ГПУ расследует деятельность всех министров обороны, начиная с 2001 года, чтобы выяснить, кто из них причастен к подрыву обороноспособности Украины.

Лебедева отправили в отставку с должности министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится на территории России. В марте Лебедев был объявлен в розыск в связи с отчуждением и продажей по заниженным ценам вооружения.

Как сообщал УНИАН, в октябре Николай Азаров, Александр Клименко и Виталий Захарченко были сняты с розыска Интерпола. Их адвокаты предоставили опровержение на ту информацию, которую направила в Интерпол Генпрокуратура.