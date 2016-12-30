Председательствующая с 2017 года в ОБСЕ Австрия будет добиваться смягчения санкций против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel.

Австрия с января 2017 года будет председательствовать в ОБСЕ и намерена добиваться через организацию изменения санкционной политики в отношении РФ. "Мы должны снова возродить доверие в Европе и перейти с пути санкций за системой наказаний на путь создания системы стимулирования", - заявил Курц.

До сих пор был в ЕС господствовало мнение о том, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит условий Минских договоренностей полностью, отмечает издание.

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Spiegel напоминает, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер летом делал аналогичную попытку по санкциям проти России. "Если мы добьемся значительного прогресса (в выполнении Минских договоренностей - ред.), на мой взгляд, можно ослабить санкции последовательно", – сказал тогда Штайнмайер, вызвав недовольство берлинской канцелярии.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-канцлер Австрии, министр экономики Райнхольд Миттерленер выступил за постепенное снятие санкций с РФ.