Литвин: коалицию создают не народные депутаты, а фракции

Новоизбранный председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент будет работать эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По мнению В.ЛИТВИНА, учитывая количество депутатов (244 - УНИАН), которые голосовали за его избрание на должность спикера, парламент будет работать эффективно. По его словам, «просто есть еще один фактор, который называется партийная дисциплина». В то же время он отметил, что этот фактор «имеет свои плюсы, имеет свои минусы».

На уточняющий вопрос журналистов, сколько народных депутатов написали заявления о вхождении в коалицию, В.ЛИТВИН ответил, что коалицию создают не народные депутаты, а фракции.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с правительством, потому что «здесь сам Бог велел», а также с Президентом Украины, поскольку от главы государства «многое зависит, в том числе, получат ли путевку в жизнь те решения, которые рождаются в Верховной Раде».

Говоря о составе правительства, он отметил, что необходим подход, когда будут подбираться люди «не по принципу коалиционного подхода, а исходя из тех проблем, которые необходимо решать».

В.ЛИТВИН отметил, что в коалиционном соглашении не предусмотрены вопросы, которые бы вызывали «противостояние, невосприятие».