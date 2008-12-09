Регионалы намекают, что новая коалиция в ВР долго не протянет

Партия регионов сомневается в жизнеспособности новосозданной коалиции без помощи фракции Компартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он поздравил депутатов, вошедших в коалицию, с ее созданием, и Владимира ЛИТВИНА с избранием председателем Верховной Рады.

В то же время А.ЕФРЕМОВ заявил, что депутаты его фракции «слабо представляют, как коммунисты смогут работать с националистами».

При этом он отметил, что, как показало голосование за кандидатуру В.ЛИТВИНА, «без голосов фракции КПУ у новосозданной коалиции не находится необходимых 226 голосов для принятия решений в парламенте».

«Если не хватает голосов без коммунистов, то о какой коалиции может идти речь», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он сказал, что для его фракции создание коалиции в составе трех фракций не стало неожиданностью, поскольку «они до конца пытались ее склеить».

А.ЕФРЕМОВ добавил, что, в свою очередь, Партия регионов и в дальнейшем будет отстаивать принятие предложенных ею законопроектов, поскольку, по его мнению, они подготовлены на высоком уровне.