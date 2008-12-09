БЮТ и Блок Литвина просят еще пол часа на «плодотворную работу»
17:04, 09 декабря 2008Политика
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Надеются окончательно согласовать
БЮТ и Блок Литвина просят народных депутатов Украины проголосовать за предоставление еще 30 минут перерыва в заседании парламента для достижения окончательных договоренностей.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, с такой просьбой от фракции БЮТ выступил ее лидер Иван КИРИЛЕНКО.
В свою очередь, представитель Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что между представителями фракций «Нашей Украины – Народная самооборона», БЮТ и Блока Литвина состоялась плодотворная работа над документами и уже есть определенные договоренности.
По его словам, необходим еще один короткий перерыв для того, чтобы окончательно согласовать эти вопросы.
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