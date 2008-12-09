Литвин обогнал Януковича (лидеры упоминаемости в СМИ)

Лидерами по упоминаемости в средствах массовой информации осенью были премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками газеты "Комментарии".

По данным газеты, индекс упоминаемости Ю.ТИМОШЕНКО – лидера рейтинга, осенью составлял 25,31, а летом – 21,17. (Как базу для сравнения аналитики "Комментариев" брали Украину, ее индекс равняется 100. То есть, если индекс Ю.ТИМОШЕНКО осенью составлял 25, то это значит, что на каждые 100 публикаций об Украине приходилось 25 публикаций о премьер-министре. В целом были проанализированы информационные потоки от более чем 300 общеукраинских и региональных медиа-ресурсов.)

Индекс Президента В.ЮЩЕНКО поднялся с 18,12 летом до 21,13 осенью.

А.ЯЦЕНЮК с соотношением индексов 4,58 – 6,08 – на третьем месте.

Индекс лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА, который на четвертом месте, вырос с 2,33 до 4,64, а индекс упоминаемости лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА составлял летом 2,88, осенью – 4,34.

Аналитики "Комментариев" отмечают, что для В.ЯНУКОВИЧА как руководителя крупнейшей оппозиционной партии распад правящей коалиции был прекрасным шансом показать себя в роли народного лидера, способного вдохновить всех разочарованных в нынешней власти. А также — как влиятельного политика, от решений которого зависит последующее развитие событий в стране. "Однако ни с первым, ни со вторым заданием он не справился", - отмечает газета, подчеркивая, что по итогам осени он занял лишь пятое место за упоминаемостью в СМИ.

По мнению экспертов, именно В.ЛИТВИН максимально использовал политический кризис: он и сам постоянно появлялся в масс-медиа, да и СМИ вынуждены были все время вспоминать о нем, поскольку его блок считался обязательным участником любого формата новой коалиции.

Как отмечает газета, В.ЯНУКОВИЧ не сумел должным образом воспользоваться и финансово-экономическим кризисом. О том, что в стране есть теневое правительство, гражданам, конечно, напоминали, но не очень настойчиво и малоубедительно. Так, первый заместитель В.ЯНУКОВИЧА в теневом правительстве Николай АЗАРОВ, даже имея портфель председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, поднялся в рейтинге упоминаемости совсем немного — на 40-е место (весной он был 48-м, летом — 46-м).

Зато на рекордную для себя 12-ю позицию поднялся бизнесмен Ринат АХМЕТОВ (по итогам весеннего сезона он занимал 25-е место, летнего — 28-е). Львиная доля досталась комментариям политиков, экспертов и журналистов на тему ситуации в Партии регионов. Никогда раньше конфликты между Р.АХМЕТОВЫМ, В.ЯНУКОВИЧЕМ и другими центрами влияния в среде “регионалов” не были такими явными и не получали настолько яркое освещение в СМИ. "И не будет большим преувеличением сказать, что пятое место В.ЯНУКОВИЧА в рейтинге упоминаемости (весной и летом он был вообще шестым) обеспечили в первую очередь скандалы внутри ПР, а не его деятельность в качестве оппозиционного политика", - отмечает издание.

Первым таким скандалом стало изгнание из партии Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, для которой это событие обернулось десятым местом в сентябрьском рейтинге упоминаемости и 19-м по итогам осени.

В октябре на 34-ю позицию поднялся депутат от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ, который заявил о своем выходе из рядов этой политической силы. В ноябре он оставася в сотне упоминавшихся, а по итогам осени занял 54-е место.

В ноябре благодаря драке со своим бывшим коллегой по правительству В.ЯНУКОВИЧА социалистом Николаем РУДЬКОВСКИМ 31-е место сумел занять народный депутат Нестор ШУФРИЧ (41-е место по итогам осени).

По итогам прошлого сезона успешнее всего заменили В.ЯНУКОВИЧА Александр ЛАВРИНОВИЧ, который, получив должность первого вице-спикера парламента, оказался на 11-м месте, Александр ЕФРЕМОВ (22-е) и Анна ГЕРМАН (26-е).

Из-за финансово-экономического кризиса вполне ожидаемым можно назвать прыжок упоминаемости председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА на 13-е место и председателя Совета НБУ Петра ПОРОШЕНКО на 23-е. Впервые в первую сотню рейтинга попал первый заместитель В.СТЕЛЬМАХА Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Однако, отмечает издание, победу над всеми остальными кризисами одержал институционный кризис государственной власти, при которой все ветви власти в буквальном значении слова воюют между собой. Об этом свидетельствует тот факт, что самый крутой взлет — с 36-го места на 10-е — продемонстрировал руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.