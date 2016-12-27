В "ДНР" предлагают обменять 47 пленных украинцев на 690 сепаратистов

Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека «ДНР» Дарья Морозова, пишет один из главных ресурсов донецких сепаратистов.

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«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра «494 на 41», и «196 на 6» — это со стороны ЛНР», — сказала она.

Напомним, сегодня представители боевиков заявили, что передали украинской стороне двух женщин, которые находились в плену.

Эту информацию позже подтвердили в Минобороны Украины.